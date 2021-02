A partida dividida em três tempos de 30 minutos foi nesta quarta-feira (17), o Monte Azul abriu o placar, mas o CAV virou o jogo

Vinicius Diniz e Jean fizeram os gols da Votuporanguense em jogo-treino e venceram por 2X1 o Monte Azul Paulista (Fotos: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO CAV (Clube Atlético Votuporanguense) venceu o Monte Azul Paulista, time da Série A2 do Paulista, em jogo treino, nesta quarta-feira (17), com gols de Vinicius Diniz e do atacante vindo da base, Jean. Mineiro abriu o placar para o time adversário e a Votuporanguense virou.Na partida, que foi dividida em três tempos de 30 minutos, a Alvinegra começou o primeiro tempo com os garotos do sub-20 e reservas: João Vitor, Abraão, Diogo, Buiate, Maicon, Diniz, Israel, João Pedro, Jair, Jean e Lucas Mineiro, no esquema 4-4-2.Já na segunda e a terceira etapa entraram os titulares em campo: Talles, Hugo, Guilherme Café, Eduardo Melo, Paulo Henrique, Thales, Índio, Ricardinho, Carlos André, João Marcos e Lorran, no esquema 5-3-2.Agora o CAV enfrenta o Mirassol, que disputa a Séria A1 do Paulista, também em jogo-treino, às 10h, no próximo sábado (20).