Essa será a terceira vez que os dois clubes brasileiros decidem a competição

publicado em 15/01/2021

Palmeiras e Santos duelarão no dia 30 de janeiro, no Maracanã (Foto: Conmebol/Divulgação)

Após passarem pelos argentinos River Plate e Boca Juniors, Palmeiras e Santos disputarão no dia 30 de janeiro, no Maracanã, a final da Copa Libertadores da América. Essa será a terceira vez em que dois clubes brasileiros decidem a competição.O Palmeiras, que também está na final da Copa do Brasil e briga pelo título do Campeonato Brasileiro, passou pelo River Plate para chegar na decisão. Já o Santos eliminou o Boca Juniors do principal torneio do continente sul-americano.O Verdão disputará sua quinta final de Libertadores. Nas outras quatro decisões, o Palmeiras venceu apenas uma, em 1999, e foi vice nas edições de 1961, 1968 e 2000. O Peixe, por sua vez, estará presente pela quinta vez em uma decisão da Libertadores. O Santos venceu três títulos (1962, 1963 e 2011) e perdeu a final de 2003 para o Boca Juniors.Os dois clubes brasileiros não protagonizavam uma final de Libertadores desde 2006, quando o Internacional derrotou o São Paulo na grande decisão. Em 2005, o Tricolor bateu o Athletico Paranaense e faturou o seu tricampeonato.Na quantidade de títulos, São Paulo, Grêmio e Santos possuem três, enquanto Cruzeiro, Internacional e Flamengo somam duas conquistas. Já Palmeiras, Vasco, Corinthians e Atlético Mineiro venceram apenas uma vez a Libertadores.A final da edição de 2020 será disputada em jogo único no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em 30 de janeiro, a partir das 17h (Brasília). Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o duelo será disputado com portões fechados ao público.