Cleber Arado fez história no Coritiba com título de 99. Ele tinha 47 anos quando morreu — (Foto: Coritiba/Divulgação)

O ex-jogador Cleber Arado, 47 anos, que morreu por complicações da Covid-19, foi velado e sepultado neste domingo (3), em São José do Rio Preto (SP).

O velório foi realizado no início da tarde, já o sepultamento ocorreu as 17h, no Cemitério Jardim da Paz.



Cleber Arado estava internado na UTI do Hospital de Reabilitação, em Curitiba (PR), e morreu no sábado (2).

Arado foi internado no dia 29 de novembro após diagnóstico de Covid-19 e apresentou piora no quadro. A situação ficou mais delicada nos últimos dias, quando ele precisou ser entubado e desenvolveu pneumonia pelo uso do respirador. Ele ficou em coma induzido nos últimos dias e não resistiu.



A morte repercutiu nas redes sociais, com publicações de amigos e também de times de futebol. O América-SP postou uma foto da época em que Arado jogou no time, enquanto o Coritiba postou os atletas reunidos para homenagear o ex-jogador.

"Antes das atividades deste sábado, um momento de reflexão e homenagem a Cléber Arado que nos deixou hoje, vítima da Covid-19. Mais uma vez, obrigado, Cléber!", disse o post.



Nascido em São José do Rio Preto, Arado começou a carreira no América-SP e se aposentou pelo time da sua cidade natal, o Rio Preto, em 2006. No Coritiba marcou o fim da década de 90 jogando de 97 a início do ano 2000. Eles fez 45 gols e foi um dos nomes do time no título do Paranaense de 99, que acabou com um jejum de uma década.



O atacante também jogou pela Portuguesa, Guarani, Mogi Mirim e teve uma pequena passagem pelo Ceará. No exterior defendeu o Kyoto Sanga, do Japão, em 1996/97 e o Mérida, da Espanha, em 1998, antes de voltar ao Coritiba.







*Com informações de G1 São José do Rio Preto e Araçatuba