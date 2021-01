A Alvinegra termina a semana como começou: anunciando novos reforços para temporada e os jogos no Paulista A3

publicado em 22/01/2021

Guilherme Café, Hugo e Diego Dentinho são os novos reforços do CAV (Fotos: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) fecha essa primeira semana do mesmo modo que iniciou: anunciando mais três novos reforços para a temporada 2021. Chegam ao elenco o lateral-esquerdo Hugo ex-Inter de Lages (SC), o zagueiro Guilherme Café ex-XV de Jaú e mais um atacante, vindo do América-PE, Diego Dentinho.

O mais novo atacante da Alvinegra, normalmente joga como centroavante com velocidade e também ao segurar a bola. Vindo do América-PE, Diego Dentinho completou 25 anos nesta sexta-feira (22) e tem 1,80 m.

“Expectativa é boa, espero poder contribuir bastante com a equipe, que a gente tenha uma boa liga, que possamos fazer um campeonato bom e no final olhar para trás e dizer que valeu a pena e conseguir o acesso”, disse Diego em entrevista.

Já o lateral esquerdo Hugo Leonardo da Silva Moreira, de 24 anos,considera seu estilo de jogo visando profundidade, com muitas idas ao fundo, mas também de marcação. “Uma grande equipe paulista e estou muito contente com a oportunidade, se Deus quiser vai dar tudo certo, a expectativa é ótima”, contou o atleta.

Por fim, o zagueiro Guilherme Café que chega do XV de Jaú, é o caçula entre os novos contratados, com 23 anos e 1,87 m, se avalia com muita raça e de posição técnica. “A gente sabe o peso da camisa e estamos chegando para poder colocar o Votuporanguense de volta da onde não deveria ter saído, então as expectativas são as melhores. Se preciso deixo sangue, é meu estilo de jogo e isso não vai faltar”, disse o zagueiro.

Os novos contratados disseram em comum o que a torcida pode esperar força de vontade de trazer para os alvinegros resultados e o tão esperado acesso, com dedicação raça e entrega.

Nome Completo: Diego Felipe Nascimento de Siqueira

Apelido: Diego Dentinho

Posição: Atacante

Idade: 25 anos

Data de Nascimento: 22/01/1996

Altura: 1,80 m

Último Clube: América-PE

Nome completo: Hugo Leonardo da Silva Moreira

Apelido: Hugo

Posição: Lateral Esquerdo

Idade: 24 anos

Data de Nascimento: 13/09/1996

Altura: 1,86 m

Último Clube: Inter de Lages-SC

Nome Completo: Guilherme Aparecido Silverio

Apelido: Guilherme Café

Posição: Zagueiro

Idade: 23 anos

Data de Nascimento: 12/09/1997

Altura: 1,87 m

Último Clube: XV de Jaú

FICHAS: