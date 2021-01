Clube também enfrentará a Votuporanguense e tem estreia contra o Noroeste de Bauru em Birigui

publicado em 13/01/2021

Bandeirante de Birigui volta ao Paulista A3 após 11 anos fora da competição (Foto: Folha da Região)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Bandeirante Esporte Clube (BEC), de Birigui, também já tem seu caminho traçado no Paulista A3 de 2021. Após onze anos sem participar do campeonato, o clube também enfrentará a Votuporanguense e tem estreia contra o Noroeste de Bauru, no Pedro Marin Berbel, em Birigui.Anteontem, o time do BEC se reapresentou, a maioria dos jogadores que voltaram das férias após o acesso conquistado em dezembro de 2020 e hoje já está prevista a chegada de atletas que moram mais distantes do município.O elenco do recém contratado técnico Márcio Ribeiro estreia também no dia 7 de março e esse deve ser o jogo mais importante dessa primeira fase, pois o time bauruense foi o líder geral do campeonato no ano passado, porém foi eliminado nas semifinais pelo Velo Clube de Rio Claro. Depois do Noroeste, o clube terá mais oito rodadas onde quatro jogos serão em Birigui e outros quatro jogos serão como visitante.Linense (fora), Capivariano (casa), Rio Preto (fora), Desportivo Brasil de Porto Feliz (casa), Votuporanguense (fora), Marília (casa), Olímpia (fora) e Primavera de Indaiatuba (casa). A primeira grande viagem será na décima rodada no qual o BEC vai ter que percorrer quase 600 quilômetros de volta para São José dos Campos e enfrentar o São José no Estádio Martins Pereira.Três dias depois, o Bandeirante novamente pegará uma longa viagem até Batatais (na região de Franca) para enfrentar o Batatais FC.