Duelo é nesta quarta-feira, às 15h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte

publicado em 02/12/2020

Após empate em 1 a 1, clubes voltam a se enfrentar com a vaga para as quartas de final ainda aberta. (Foto: Miguel Sanches/Água Santa)

O Novorizontino encara o Água Santa, nesta quarta-feira, às 15h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Paulista. A partida de ida teve empate por 1 a 1, em Diadema.



Por ter melhor campanha na primeira fase, o Tigre tem a vantagem de decidir em casa. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.



Os dois clubes finalizaram a fase de grupos com campanhas muito parecidas. Ambos tiveram duas vitorias, duas derrotas e dois empates. O Tigre teve a melhor campanha pela diferença de saldo de gols (1 contra 0 do Netuno).





*Com informações do Globo Esporte