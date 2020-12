Jogador de 33 anos reforça o Leão no mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro

publicado em 02/12/2020

João Carlos, vem de passagem pelo Volta Redonda, já experiente no futebol vem para apoiar o Leão na Série D (Foto: Divulgação/Mirassol FC)

O Mirassol anunciou a contratação do centroavante João Carlos, ex-Volta Redonda. O jogador reforça o ataque do Leão na continuidade da Série D do Campeonato Brasileiro.

O experiente atacante de 33 anos marcou 16 gols em 2020 pelo Volta Redonda. Chega para ser mais uma opção de ataque do Leão na Série D. João Carlos tem praticamente toda a carreira construída no futebol carioca, passando por clubes como Duque de Caxias, Mesquita, Madureira, entre outros.

O Mirassol entra em campo pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, no sábado, às 16h, contra o Caxias, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. O Leão tem a vantagem de decidir a vaga nas oitavas de final em casa.





*Com informações de O Extra.net