publicado em 14/12/2020

Conselho Técnico do Paulistão A3 de 2021 aconteceu na manhã desta segunda-feira (14) e manteve o formato da competição com relação aos últimos anos (Foto: Paulista A3)

O Conselho Técnico do Paulistão A3 de 2021 aconteceu na manhã desta segunda-feira (14) e manteve o formato da competição com relação aos últimos anos. O campeonato tem início marcado para 7 de março e a decisão em 6 de junho, com 21 datas. Todas as partidas terão transmissão da FPF TV.As 16 equipes se enfrentam em turno único na primeira fase que tem 15 datas e define oito classificados às fases posteriores e dois rebaixados à Segunda Divisão Sub-23 de 2022. As oito equipes que avançarem se enfrentam nas quartas de final com o primeiro enfrentando o oitavo colocado e assim sucessivamente. Em caso de empates nessas fases, os donos das melhores campanhas ficam com as vagas.Assim como no Campeonato Paulista Séries A1 e A2, a base terá mais espaço em campo no Paulistão Série A3. Isso porque foi ampliado de cinco para sete o número de jogadores da lista B que poderão atuar ao mesmo tempo.Barretos, Batatais e Olímpia, clubes que estão suspensos de acordo com decisão do Tribunal de Justiça Desportiva, por denúncia de envolvimento em escândalo de armação de resultados para apostas, não tiveram o direito de participar do conselho técnico. Porém, devem participar da competição.