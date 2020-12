Sete times já estão classificados, a última vaga vai sair do duelo entre Boca Junior e o brasileiro Internacional, dia 9, na Argentina

publicado em 05/12/2020

Na reta final da Taça Libertadores, a Conmebol definiu ontem as datas dos próximos jogos na competição (Foto: Raúl Arboleda/AFP)

A Conmebol definiu na manhã de ontem, as datas e horários dos jogos das quartas de final da Copa Libertadores da América. Sete times já estão classificados à próxima fase. A última vaga vai sair do duelo entre Boca Juniors e Inter. O time argentino venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e agora terá a vantagem no duelo de volta, dia 9, na Argentina.

Veja abaixo as datas a horários dos jogos:

Libertad x Palmeiras

Ida: 8/12, 21h30 , no Defensores Del Chaco

Volta: 15/12, 21h30, no Allianz Parque

Grêmio x Santos

Ida: 9/12, às 19h15, na Arena do Grêmio

Volta: 16/12, às 19h15, na Vila Belmiro

River Plate x Nacional-URU

Ida: 10/12, às 21h30, no Libertadores da América

Volta: 17/12, às 21h30, no Gran Parque Central

Racing x Boca Junior ou Inter

Ida: 16/12, às 21h30, local a definir