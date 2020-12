Foram quatro dias de competições pelas categorias Juvenil-Sênior, Infantil e Petiz; os atletas conquistaram juntos 14 medalhas

publicado em 21/12/2020

Os atletas de Votuporanga em nove provas foram campeões paulistas em Bauru, além de juntos terem conquistados 14 medalhas (Foto: Centro de Formação)

Este ano ficará marcado na história da natação de Votuporanga e do Centro de Formação Esportiva.Durante os quatro dias de competições pelo Campeonato Paulista, em Bauru, os atletas da cidade conquistaram 14 medalhas e nove saíram campeões paulista pelas categorias Juvenil-Sênior, Infantil e Petiz.

Ao todo, no quadro de medalhas da competição, sete de ouro, uma de prata e uma de bronze foram conquistadas pelos nadadores Juvenil-Sênior, uma de ouro e as duas de prata por atletas do Infantil e no Petiz duas medalhas, uma de ouro e uma de bronze.

Juvenil-Sênior

Logo nos primeiros dias de provas, pela primeira vez a equipe entrou para o top 10 de uma competição paulista na categoria Juvenil-Sênior. Três atletas sagraram-se campeões e ainda receberam dois títulos de eficiência. Nesta categoria, o Centro de Formação ocupou a sétima colocação pelo resultado expressivo dos atletas, que, juntos, conquistaram nove medalhas, sendo sete de ouro, uma de prata e uma de bronze.

Com os nadadores Anna CarolinnaRosati, Heitor Napolitano Fonseca Reis e Bruno Borghetto Rocha, a cidade conta pela primeira vez com três campeões paulistas de uma só vez pelo Juvenil-Sênior.

Infantil

Já pelo infantil os atletas dos grupos Infantil I e II, obtiveram colocações expressivas e conquistaram três medalhas (duas de prata e uma de ouro) e em mais um resultado histórico o Centro de Formação ocupou o nono lugar no ranking geral de equipes no Paulistão 2020, Infantil.

Foram destaques e campeões paulistas nesta categoria de competição, a atleta que levou a medalha de ouro Julia de Paula Oliveira, 14 anos, na prova dos 100m Costas pelo Infantil II e o nadador Rick Endrew Melo da Silva, de 13 anos, que conquistou o segundo lugar nas provas dos 100m Borboleta e 400 Medley no Infantil I.

Petiz

No sábado (19), aconteceram as competições da categoria Petiz, com os atletas de 11 e 12 anos, e apenas a votuporanguense Helena Napolitano Fonseca Reis participou, mas foi o suficiente para que o Centro de Formação, mais uma vez, saísse Campeão Paulista.

Helena foi medalha de ouro pela prova dos 200m Livre, com o tempo de 2’28’’09, além disso conquistando outra medalha importante e expressiva pela competição dos 400m Livre no tempo de 5'22"81.

Os resultados

Os resultados são apenas o reflexo da evolução que a equipe teve, é o que diz o coordenador do Centro de Formação de Votuporanga, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho.Isso porque os investimentos feitos no grupo estão dando bons saldos.

Foram feitos investimentos grandes na compra de equipamentos, houve a chegada do preparador físico Danilo Ribeiro e o contrato com o headcoach (técnico principal) Alan de Souza Coutinho, para que o trabalho se desenvolvesse. “Estamos muito felizes com o resultado que conseguimos em um ano tão difícil quanto foi esse ano de 2020.Valeu a pena, brigar, lutar pela equipe, agradeço ao apoio de todos”, disse Xaninho.

O coordenador não dispensa agradecimentos ao apoio da diretoria da Avonat (Associação Votuporanguense de Natação), da Prefeitura através do prefeito João Dado, ao secretário de Esportes, José Ricardo, o Mineiro, e a equipe do Centro de Formação, além da figura de Júnior Marão, idealizador do Centro de Excelência em Votuporanga em 2014 e ao Deputado Carlão Pignatari, pela intermediação com o governo do Estado na ajuda para renovação do contrato.