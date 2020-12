O Campeonato Paulista ainda está em andamento, mas os atletas de Votuporanga têm conquistado medalhas e colocações importantes

publicado em 19/12/2020

Júlia de Paula foi campeã paulista pelo Infantil II e Rick Endrew vice-campeão nas duas provas que disputou no Campeonato(Foto: Centro de Formação)

Ainda em disputas que ocorrem até hoje (com a categoria Petiz), o Centro de Formação Esportiva de Votuporanga continua com os atletas em destaques e conquistando medalhas nas provas que participam. Anteontem e ontem, os atletas das categorias Infantil I e II, obtiveram colocações expressivas e conquistaram três medalhas (duas de prata e uma de ouro).

Mais uma vez, a Avonat e seus atletas vem batendo novas métricas, superando expectativas e levando Votuporanga para novos índices. Isso porque, o Centro de Formação ocupou o nono lugar no ranking geral de equipes no Paulistão 2020, Infantil.

Foram destaques e vencedores paulistas nesta categoria de competição, a atleta que levou a medalha de ouro Julia de Paula Oliveira, 14 anos, na prova dos 100m Costas pelo Infantil II e o nadador Rick Endrew Melo da Silva, de 13 anos, que conquistou o segundo lugar nas provas dos 100m Borboleta e 400 Medley no Infantil I.

Ao coordenador Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, os resultados têm sido fruto dos investimentos que toda a equipe recebeu nesses últimos meses e os treinamentos da temporada.

Paulistão 2020

A competição se iniciou na quarta-feira (16), com as disputas dos atletas que nadam pela categoria Juvenil-Sênior e na manhã de anteontem, ocorreram as últimas provas dos atletas deste grupo, na piscina de 50m e oito raias da ABDA (Associação Bauruense de Desportos Aquáticos).

Nestas categorias do Juvenil a Sênior, sete atletas do Centro de Formação participaram das etapas e concorreram a três provas. Já anteontem e ontem, quatro atletas nadaram na disputa pela categoria infantil, que segue até hoje com a categoria Petiz. Neste dia a atleta Helena Napolitano Fonseca Reis entrará nas piscinas na briga pela primeira colocação.

Centro de Formação