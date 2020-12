O campeonato seguirá turno único, mata-mata e os oito primeiros se classificam, sendo marcada para iniciar no dia 7 de março e decisão em 6 de junho

publicado em 15/12/2020

Conselho vota no mesmo formato dos anos anteriores para o Paulistão A3; CAV inicia os treinamentos para a temporada em janeiro (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Conselho Técnico do Paulistão A3 de 2021, que ocorreu ontem pela manhã, decidiu manter o mesmo formato da competição dos outros anos.Ou seja, o campeonato seguirá turno único, mata-mata e os oito primeiros se classificam, sendo marcada para iniciar no dia 7 de março e decisão em 6 de junho.

Como já dito em entrevista, em termos de custo, a preferência do presidente da CAV (Clube Atlético Votuporanguense), Marcelo Stringari, era que o campeonato seguisse o modelo regionalizado, a fim de se gastar menos. “Foi uma questão de votação, democracia, perdeu temos que aceitar”, explicou.

Sendo assim as 16 equipes se enfrentam em turno único na primeira fase que tem 15 datas e define oito classificados às fases posteriores e dois rebaixados à Segunda Divisão 2022. As oito equipes que avançarem se enfrentam nas quartas de final com o primeiro enfrentando o oitavo colocado e assim sucessivamente. Em caso de empates nessas fases, os donos das melhores campanhas ficam com as vagas.

Barretos, Batatais e Olímpia, clubes que estão suspensos de acordo com decisão do Tribunal de Justiça Desportiva, por denúncia de envolvimento em escândalo de armação de resultados para apostas, não tiveram o direito de participar o que resultou em três votos a menos no conselho técnico. Porém, eles devem participar da competição.

Base

Mas assim como no Campeonato Paulista Séries A1 e A2, a base terá mais espaço em campo no Paulistão Série A3. Isso porque foi ampliado de cinco para sete o número de jogadores da lista B que poderão atuar ao mesmo tempo.

Preparação CAV