O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga representa a cidade em mais uma importante competição

publicado em 21/11/2020

O torneio será realizado a partir das 13h na piscina de 50 metros do Parque Aquático Savério Maranho (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga sedia hoje o Meeting Regional de Natação, a última competição antes dos campeonatos Paulista e Brasileiro. O torneio será realizado a partir das 13h na piscina de 50 metros do Parque Aquático Savério Maranho.

O Meeting terá a participação de aproximadamente 200 nadadores, o dobro do último torneio que ocorreu em outubro também em Votuporanga, sendo dez equipes: Rádio Clube (Campo Grande-MS), Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (Bauru), Acqua Sport Smel (São José do Rio Preto), Andradina Tênis Clube (Andradina), Associação de Pais e Amigos da Natação de Presidente Prudente (Apan Prudente), Associação de Pais e Amigos da Natação de São Carlos, Natação Camilo e Turi (Barra Bonita), Corinthians (São Paulo), Smel de Catanduva e o Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga.

A equipe votuporanguense tem a maior delegação com 44 nadadores, seguida por Bauru, com 42 aletas.

O programa do torneio conta com a disputa de 40 provas. “É uma competição bastante importante e muito concorrida por se tratar do último campeonato oficial em piscina de 50 metros, mesma piscina em que serão realizados os eventos paulista e brasileiro”, destacou o coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho.

Os organizadores montaram uma estrutura para receber os atletas e comissões técnicas, principalmente os que vêm de lugares mais distantes. Durante o evento também serão tomados todos os cuidados em relação ao distanciamento social e respeito aos protocolos de saúde por conta do coronavírus. “Não poderemos receber público, nem os pais, ninguém nas arquibancadas, então estarão presentes somente atletas, comissão técnica e arbitragem”, explicou Xaninho.

O coordenador destacou que o Meeting deste sábado é a competição mais importante do ano porque é nele que os atletas tentarão índices para os campeonatos Paulista e Brasileiro, que ocorrem em dezembro em Bauru e Santos, respectivamente.