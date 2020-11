Marcelo Henrique foi técnico do CAV e conquistou anteontem, com o Jataiense, a volta à elite do Campeonato Goiano em 2021

publicado em 24/11/2020

Marcelo Henrique foi técnico do CAV e conquistou anteontem, com o Jataiense, a volta à elite do Campeonato Goiano em 2021 (Foto: Divulgação/Jataiense)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Depois de 11 anos longe do principal campeonato de Goiás, o Goianão, o Jataiense estará de volta à elite em 2021. Tudo isso sob a supervisão do ex-técnico da Votuporanguense, Marcelo Henrique. O time derrotou o Itumbiara por 1 a 0, no estádio Arapucão, na tarde de anteontem.

Marcelo dirigiu a Votuporanguense na campanha do acesso à série A2, em 2015. Depois disso ele teve mais duas passagens pelo clube, inclusive este ano, mas não se saiu bem.