publicado em 19/11/2020

(Foto: Redes Sociais)

Daniel Castro

De Votuporanga para o mundo. Assim foi parte da trajetória de José Vitor Leme, de 24 anos, campeão mundial de rodeio 2020, titulo conquistado na noite do último domingo no Texas, Estados Unidos.

Apesar de não ter nascido em Votuporanga, ele morou alguns anos na Fazenda Paraíso, de Maurício Andrade Barreto, de quem recebeu grande apoio, principalmente do filho do proprietário, Guilherme de Marchi Barreto, que na época tinha uma boiada. “Nós sempre o ajudamos, inclusive demos uma mão pra ele tirar o passaporte para os Estados Unidos”, contou. Na fazenda, o peão aperfeiçoou sua técnica de montaria.

Lá dos Estados Unidos, após a conquista, José Vitor enviou uma mensagem para Maurício. “Obrigado, meu amigo, por todo apoio que a sua família me deu, o Guilherme. Desde quando nos conhecemos, vocês foram muito importantes na minha carreira e na minha vida também, então a gratidão que eu tenho por vocês é sem palavras. Obrigado mesmo, que Deus abençoe vocês grandemente, sempre”, disse.

José Vitor confirmou que no final deste mês estará no Brasil e visitará Maurício: “com certeza quero passar aí pra ver vocês, fazer uma visita pra gente relembrar os velhos tempos e comemorar juntos esse título porque vocês fizeram disso tudo, desse meu sonho”.

José Vitor Leme nasceu em Ribas do Rio Pardo, a 102 quilômetros de Campo Grande, capital do Estado do Mato Grosso do Sul. A vitória dele fez o Brasil alcançar o 11º título mundial do Brasil.

O cowboy sul-mato-grossense ficou os oito segundos sobre o touro Woopaa e fechou o 3º round do evento organizado pela PBR (Professional Bull Riders) com 95,75 pontos, uma das maiores das finais mundiais.

“É difícil explicar esse momento. É o melhor momento da minha carreira. Eu trabalhei muito para isso e mostrei a todos que merecia. Eu sou muito abençoado por viver tudo isso”, contou.