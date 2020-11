O único jogo que terá transmissão em TV aberta é Racing X Flamengo, às 21h30, no SBT; demais confrontos serão no Fox Sports e Conmebol TV

As oitavas de final da Copa Libertadoras da América já iniciam hoje com os jogos dos times brasileiros Athletico – PR, Santos e Flamengo. O único jogo que terá transmissão em TV aberta é Racing X Flamengo, às 21h30, no SBT, os demais confrontos serão transmitidos entre os canais Fox Sports e Conmebol TV.

O Athletico–PR entra em campo por uma vaga nas quartas de finais, a partir das 19h15, em um confronto Brasil X Argentina, afinal, o time encara o tetracampeão da América, o River Plate. Já o Santos pega o time do Equador, LDU, a partir das 19h15.

Palmeiras e Grêmio, que encaram Delfín e Guaraní, respectivamente, são os brasileiros com o caminho mais tranquilo pela frente. O Palmeiras joga amanhã, às 19h15 e o Grêmio na quinta-feira (26), às 21h30.