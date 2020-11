Em novo formato, participantes de Votuporanga e toda região correrão separadamente, ao longo do dia, para evitar aglomeração

publicado em 27/11/2020

Atletas de Votuporanga poderão participar da quarta edição da ‘Corrida Histórica’ em Fernandópolis (Foto: Divulgação/Prefeitura de Fernandópolis)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Atletas de Votuporanga já se preparam para a anual ‘Corrida Histórica’, que já vai para sua quarta edição,em Fernandópolis. O evento será amanhã, no Ginásio de Esportes Beira Rio, seguindo normas de segurança para evitar contaminação pelo coronavírus.

Para não passar em branco neste 2020 e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Fernandópolis deu uma nova roupagem. Por isso, ela acontecerá ao longo de todo o dia, das 6h às 18h, não haverá pelotão de corredores, cada inscrito terá seu horário para realizar a prova e cada competidor terá um fiscal responsável pela marcação do tempo de cada competidor.

Segundo José Roberto Medalha, coordenador da Avoa(Associação Votuporanguense de Atletismo), pelo menos seis atletas da cidade já confirmaram a participação e se preparam para a competição.

As inscrições custam R$ 45 e podem ser feitas pelos sites: www.ticketagora.com.br; www.tnvteam.com.br ou www.comprebilhete.com.br. É possível participar das categorias: Corrida Adulto 5km ou Caminhada Adulto e Kids – 3km.

Modalidade virtual

Assim como outros esportes, a competição terá a opção de ser virtual, nesta ocasião, é necessário enviar o tempo registrado por meio de aplicativos com: Garmin, Strava, NikeRunner, AdidasRunner, RunKeepr, entre outros, para a comissão organizadora via WhatsApp, no grupo que será criado apenas para os participantes da modalidade virtual.

A Corrida