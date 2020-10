A etapa contou com a colaboração dos alunos de educação física da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga)

publicado em 26/10/2020

(Foto: Centro de Formação)

Competindo em casa, os nadadores do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga fizeram bonito e venceram mais uma etapa do Torneio Regional de Natação Pré-mirim a Sênior, organizada pela Delegacia da 4ª Região da Federação Aquática Paulista e realizada neste sábado (24) no Parque Aquático Savério Maranho, nas proximidades da Arena Plínio Marin.



Participaram do torneio 107 atletas e ocorreram 233 quedas na água em 26 provas. O Centro de Formação ficou em primeiro lugar com um total de 103 medalhas, sendo 56 de ouro, 23 de prata e 24 de bronze. A Apan (de Presidente Prudente) levou a segunda colocação com 64 podiums: 37 ouros, 22 pratas e cinco bronzes). Em terceiro aparece a Smel (de Catanduva), com 23 medalhas (14, 7 e 2). Por fim aparece o Corinthians, com seis medalhas de ouro.



Luiz Augusto da Silva Garcia, coordenador do Centro de Formação, disse que o campeonato foi bastante positivo para os nadadores locais e os resultados já estão homologados no site da Federação Aquática Paulista compondo o ranking paulista 2020. “Os índices também já são válidos para o Campeonato Brasileiro virtual que será realizado no final do ano”, explicou.



O torneio foi supervisionado pela Delegacia da 4ª Região da Federação Aquática Paulista, que elogiou muito a estrutura montada para a competição. O campeonato respeitou todos os protocolos de saúde. “Todos os cuidados com atletas, treinadores e arbitragem foram tomados”, destacou.



Xaninho parabenizou os atletas que novamente tiveram excelente desempenho dentro de casa, como tem se tornado rotina. “A competição cumpriu seu papel e nossos nadadores novamente mostraram que seguem treinando forte para sempre melhorar”, analisou.

53 tempos baixados

Os nadadores de Votuporanga baixaram 53 tempos no torneio deste fim de semana, uma marca considerada expressiva. “Eles tinham combinado que se a equipe baixasse 50 tempos ou mais, o treinador Alan [de Souza Coutinho] seria jogado na água para comemorar, e foi o que aconteceu no final”, contou Xaninho.



A etapa contou com a colaboração dos alunos de educação física da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga).



O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.