Sem disputas diretas entre os times de maior expressão, clubes menores querem surpreender na competição

publicado em 02/10/2020

Taça da Copa do Brasil é cobiçada pelo prêmio em dinheiro e vista como o caminho mais curto para chegar à Copa Libertadores (Foto: CBF)

Fernando Gonzalez

fernando@acidadevotuporanga.com.br

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou ontem pela manhã as datas dos próximos jogos da Copa do Brasil, onde os cinco ganhadores dos confrontos se unem a 11 outros timesque já entram na competição nas oitavas de final. As disputas acontecem de 28 de outubro a 4 de novembro, e passa ser prioridade para times que caíram em outras competições como a Libertadores.

Os jogos ficaram da seguinte maneira:

Santos X Ceará:

O Santos encara o Ceará, com decisão do confronto em casa, o atacante Marinho, hoje pelo Santos, se reencontra com o time nordestino que defendeu e onde conseguiu notoriedade.

Grêmio X Juventude:

O Grêmio pega o Juventude, e a decisão entre os dois gaúchos se dá em Caxias do Sul. O Grêmio, clube que tem maior quantidade de títulos da competição entre os classificados enfrenta um Juventude que vai bem na Série B.

Botafogo X Cuiabá

O Botafogo disputa contra o Cuiabá, com segundo jogo em Mato Grosso. O Time carioca reforçou o elenco com estrangeiros e pretende não deixar brecha para que o time do Centro-oeste tenha chances de vitória. Já o Cuiabá, que vive um bom momento na Série B, liderando a competição, quer por água no chopp carioca.

Fortaleza X São Paulo

O Fortaleza pega o São Paulo, com decisão no capital paulista, e mais do que a decisão em si, o que chama a atenção é o reencontro de Rogério Ceni, hoje como treinador nordestino, contra seu time do coração, o tricolor paulista. Já o São Paulo amarga uma recém eliminação na Taça Libertadores e os rumores de que seu Técnico Fernando Diniz pode deixar o clube.

Athletico Paranaense X Flamengo

Um dos jogos mais dramáticos e disputados da edição 2019 da Copa do Brasil vai ser reeditado este ano. Na ocasião o Flamengo foi eliminado pelo atual campeão Athletico, e a expectativa é de que os cariocas busquem uma revanche em 2020. A decisão da peleja é na capital carioca.

Atlético-GO X Internacional

Com novo treinador, o Internacional de Porto Alegre quer começar a Copa do Brasil com o pé direito. Já o Atlético-GO espera repetir os bons resultados fora de casa contra o time gaúcho. A decisão fica na casa do Inter.

Corinthians X América-MG

O Timão, que passa por uma fase ruim, pega o Bragantino e precisa vencer para ainda ter chances de título este ano, no Campeonato brasileiro flerta com a zona do rebaixamento.

Bragantino X Palmeiras