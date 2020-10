Após participar das olimpíadas de Sidney em 2000, na modalidade 4x100, ele deve receber, este ano, a medalha olímpica

publicado em 02/10/2020

Cláudio exibe orgulhoso o documento que garante sua medalha de prata, após vinte anos de espera (Foto: TV Clube)

Fernando Gonzalez

fernando@acidadevotuporanga.com.br

Um caso inusitado pode acontecer este ano com o ex-atleta olímpico do Brasil Claudio Roberto. Após participar das olimpíadas de Sidney em 2000, na modalidade 4x100, ele deve receber, este ano, a medalha olímpica daquela competição devido ao reconhecimento do órgão máximo olímpico pelos serviços prestados pela seleção olímpica.

No caso em questão, o time do revezamento era formado por seis atletas, entre eles Cláudio, porém como primeiro reserva. O atleta participou das eliminatórias correndo pelo Brasil, mas não disputou a final, onde Vicente Lenilson, Edson Luciano, André Domingos e Claudinei Quirino foram os titulares e conseguiram conquistar a medalha de prata, inédita ao Brasil.

Contudo, em maio deste ano, o COI (Comitê Olímpico Internacional) enviou um documento para Cláudio, reconhecendo a importância dele nas eliminatórias e, por conseguinte, na conquista da medalha de prata pela seleção olímpica. Cláudio afirma estar emocionado e gratificado.