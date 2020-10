I Torneio de Primavera e XV Campeonato de Futebol Minicampo Cinquentão seguem com inscrições até dia 10

publicado em 06/10/2020

Serão as primeiras competições esportivas do Assary nessa retomada do isolamento social (Foto: Divulgação/Assary)

Franclin Duarte

Já estão abertas as inscrições para as primeiras competições esportivas do Assary Clube de Campo depois da retomada do período de isolamento social em razão da pandemia do coronavírus. Os amantes do futebol poderão se inscrever até dia 10 no I Torneio de Primavera e XV Campeonato de Futebol Minicampo Cinquentão.

De acordo com o coordenador de esportes do Clube, Paulo Sérgio do Carmo, o Paulo Pancada, as competições seguirão todas as diretrizes sanitárias e visam movimentar os competidores para promover bem-estar e saúde.

“O Torneio de Primavera nós decidimos fazer agora para movimentar o Clube, pois não deu para voltar os campeonatos que estavam em andamento em razão da pandemia, então cancelamos todos e voltamos agora com o da Primavera. Já o Cinquentão será o nosso XV, uma tradição muito forte do Assary”, explicou Pancada.

Podem se inscrever para o I Torneio de Primavera os associados de 16 a 49 anos. Os jogos serão no campo, provavelmente em sistema mata-mata. Já o Cinquentão será para atletas acima dos 50 anos e será realizado no minicampo com jogos aos domingos pela manhã.