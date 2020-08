A rádio Cidade FM transmitirá a partida contra o XV de Piracicaba

publicado em 13/08/2020

Restam três jogos na A2 (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense já tem data para retornar aos gramados: quarta-feira (19). O CAV enfrentará o XV de Piracicaba, no estádio Barão de Serra Negra, casa do adversário, às 16h, com transmissão da rádioDe acordo com a Federação Paulista de Futebol, assim como na divisão principal, cidades nas fases laranja e vermelha não podem receber jogos, portanto alguns times precisarão atuar fora de suas sedes habituais.Sete jogos serão disputados na quarta-feira, na 13ª rodada do torneio. Na quinta-feira (20), mais uma partida será realizada.15hTaubaté x Red Bull Brasil - Joaquim de Morais Filho - TaubatéMonte Azul x Penapolense - Francisco de Palma Travassos - Ribeirão PretoJuventus x Portuguesa Santista - Rua Javari - São PauloSertãozinho x Portuguesa - Frederico Dalmaso - SertãozinhoRio Claro x Osasco Audax - Antônio Lins Ribeiro Guimarães - Santa Bárbara D'Oeste16hSão Bento x Atibaia - Walter Rineiro - SorocabaXV de Piracicaba x Votuporanguense - Barão de Serra Negra – Piracicaba (transmissão rádio17hSão Caetano x São Bernardo FC - Anacleto Campanela - São Caetano do Sul