No Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, a Votuporanguense vai com tudo para cima do Azulão

publicado em 26/08/2020

CAV joga na tarde desta quarta (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brEsta quarta-feira (26) é dia de jogo decisivo para o Clube Atlético Votuporanguense. Às 15h o CAV enfrenta o São Caetano pela 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. A partida será realizada no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, e só a vitória interessa à Alvinegra.Na avaliação do técnico da Pantera, Júlio Sérgio, na primeira partida após o retorno o CAV teve dois descuidos no primeiro tempo e levou dois gols, porém seu time teve mais oportunidades que o adversário para fazer o gol, já a posse de bola foi praticamente igual na primeira etapa. No segundo tempo, acrescentou, por conta do placar, foi necessário mudar a estratégia e a Pantera continuou criando oportunidades. “O goleiro do XV de Piracicaba jogou muito bem, fez grandes defesas e a gente continuou lutando até o final, então fomos premiados pelo esforço, pela boa atuação, pela qualidade dos jogadores e saímos com o empate”, disse ao repórter Flávio Santos, da rádioSobre o duelo de hoje, o treinador entende que é um confronto tão difícil quanto o contra o XV, mas o Azulão é uma equipe com características diferentes e que vem de uma vitória contra o então líder da competição. “Sabemos que os desafios são enormes, mas nos preparamos bem para esse jogo”, comentou.Questionado sobre as alterações que surtiram efeito na segunda etapa no primeiro jogo do retorno da A2, Júlio disse que independentemente de quem entre ou não jogando o elenco é importante porque cada partir tem um desenrolar diferente, então são necessárias mudanças de estratégias e posicionamentos de acordo com as circunstâncias do jogo. “Então, saber que você tem jogadores que podem entrar e mudar o ritmo e a velocidade para que a gente tente implementar aquilo que é pensado é fundamental para um treinador”, explicou.Na avaliação do técnico, os atletas que entraram na segunda etapa responderam muito bem, assim como toda a equipe respondeu bem à mudança tática, por isso o time mereceu chegar ao empate.O treinador não revelou os 11 que começam jogando. Ele disse que a comissão técnica continua estudando o adversário e avaliando a condição física dos atletas da Alvinegra para assim colocar os melhores em campo de acordo com o que o jogo pede. “A gente já sabe o que precisa fazer e vamos em busca disso”, resumiu.Perguntado sobre como foi a conversa com os jogadores para essa partida importantíssima, Júlio respondeu que foi boa, porque o empate em Piracicaba, da forma como aconteceu, traz “uma energia positiva muito boa”, no entanto todos no CAV sabem que o time terá muitas dificuldades hoje. “Mas essa energia pode ser usada a nosso favor de maneira consciente, os jogadores estão entendendo a pressão e sabendo reagir a ela de uma forma muito inteligente, e o mais importante, com doação, com muito esforço”, falou.A forma como o time atuou contra o XV foi elogiada pelo técnico: “eles correram muito, e quando você tem um time que corre, batalha e tenta fazer o certo, a gente tem mais chances das coisas acontecerem”. Por fim, Júlio disse esperar que todos estejam na torcida, mesmo de longe, porque o time certamente lutará até o fim para conquistar a vitória na tarde de hoje.