O extremo da Alvinegra conversou com a reportagem da Cidade FM sobre a preparação para o restante da A2

publicado em 01/08/2020

João Marcos, atacante do CAV, está confiante no desempenho da Alvinegra na Série A2 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brJovem, mas já calejado no mundo do futebol, o atacante João Marcos está gostando deste reinício de trabalho do Clube Atlético Votuporanguense. O jogador está confiante e acredita que o CAV pode vencer as três partidas que restam no Campeonato Paulista da Série A2.Entrevistado pelo repórter Flávio Santos, da rádio Cidade FM, o atleta observou que a parada por conta da pandemia atrapalhou um pouco, já que o CAV estava começando a se adaptar ao treinador Júnior Rocha. No entanto, o momento agora é de olhar para frente. “Não podemos reclamar, porque aconteceu com todas as equipes, e já estamos trabalhando com o Júlio [Sérgio, novo treinador da Pantera], dando o nosso melhor e nos adaptando ao estilo de jogo dele”, falou.Em relação aos confrontos, João espera partidas bastante difíceis e niveladas, uma vez que todos os times estavam parados. Ele analisa que os adversários – XV de Piracicaba, São Caetano e Portuguesa Santista – são boas equipes, porém a Votuporanguense está focada na preparação para dar seu máximo e conseguir a permanência na Série A2. “Apesar de serem jogos difíceis, nós temos grandes chances de impor o nosso ritmo de jogo e, se Deus quiser, sair com a vitória em todas elas”, apontou.Sobre o começo da preparação, o extremo – como também são chamados os atacantes de lado de campo – explicou que existe um foco especial na parte física porque os atletas estavam parados. O momento, acrescentou, é importante também para adaptação à maneira de trabalhar do treinador Júlio Sérgio, que é novo na casa, então requer um certo tempo para os atletas assimilarem. “Temos trabalhos físicos, mas agora com bola, com bastante intensidade e toque de bola”, revelou.Perguntado se os jogadores também fazem contas para fugir do rebaixamento, o atacante respondeu que essa não é sua maneira de lidar com a situação. Ele afirmou que a equipe tem competência e qualidade para vencer os três jogos, portanto não se importa com a calculadora. “É fazer a nossa parte que temos totais condições de vencer os três jogos para livrar a equipe do rebaixamento”, concluiu.