O presidente da Alvinegra, Marcelo Stringari, falou sobre a preparação para o jogo de amanhã contra o XV de Piracicaba

publicado em 18/08/2020

O elenco da Votuporanguense viaja hoje após o almoço para Piracicaba, onde reestreia amanhã. (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

Dedicação não pode faltar. É que o espera a diretoria do Clube Atlético Votuporanguense do elenco nos três jogos que restam para o time no Campeonato Paulista da Série A2. O primeiro desafio ocorre amanhã, às 16h, contra o XV de Piracicaba, no Barão da Serra Negra, com transmissão da rádio Cidade FM.

“Está tudo pronto, fizemos os últimos ajustes e viajamos amanhã [hoje] logo após o almoço e, se Deus quiser, vamos conseguir um bom resultado lá para devagarzinho conseguirmos nosso objetivo que é escapar desse rebaixamento”, contou o presidente do CAV, Marcelo Stringari, ao repórter Flávio Santos, da rádio Cidade FM.

O mandatário destacou que novamente a diretoria trabalhou com empenho e dedicação, assim como sempre ocorreu, para formar um grupo forte. Para o retorno da competição, a direção contratou oito atletas de posições vistas como importantes. Ele revelou que a Pantera buscou alguns jogadores que já passaram pelo CAV e que têm identificação com a torcida.

A dedicação foi algo bastante frisado aos atletas. “Foi bem conversado com eles que nós temos que nos dedicar, se entregar, correr e fazer acontecer”, disse. O dia a dia e as conversas têm agradado ao dirigente. Ele lembrou que os atletas remanescentes “voltaram porque quiseram”. “A gente conversou e eles quiserem vir para tirar o time do rebaixamento, então acredito que todos estão bem focados para esse momento”, acrescentou.

Perguntado sobre quais as contas da diretoria, Stringari primeiro destacou que a situação do CAV é bastante complicada, porém lembrou que o futebol é bastante imprevisível: “nós pensamos assim que a gente pode ganhar um jogo e escapar, com pode ganhar os três e não escapar, então é imprevisível”. De qualquer forma, nas contas da Alvinegra com duas vitórias o time escaparia com certa tranquilidade.

Jogo em Lins