O time não deixou de correr nos mais de 90 minutos, e foi superior ao adversário praticamente toda a segunda etapa

publicado em 22/08/2020

(Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

Um dos aspectos analisados como positivos do Clube Atlético Votuporanguense no jogo contra o XV de Piracicaba, que terminou em 2 a 2, foi a parte física. O time não deixou de correr nos mais de 90 minutos, e foi superior ao adversário em praticamente toda a segunda etapa.

A parte física da Alvinegra foi elogiada, e o preparado físico do clube, Jean Cova, agradeceu: “primeiramente obrigado, digo em nome de toda a comissão técnica. Ficamos, sim, bastante satisfeitos pelo rendimento físico e atlético que nossos jogadores apresentaram em Piracicaba”, disse.

Como a preparação para a volta do Campeonato Paulista da Série A2 foi curta, o treinamento foi diferente. Nas duas primeiras semanas a Alvinegra focou mais na parte física, já a partir da terceira os trabalhos foram com objetivo de organização tática e treinos voltados para os jogos que ainda restam.

Normalmente, as equipes só chegam 100% fisicamente dentro do campeonato, e se for uma competição longa, portanto um bom desempenho logo no primeiro jogo é dá ânimo a mais.

Por outro lado, o profissional lembrou que a condição da Pantera na tabela faz o time precisar sempre se esforçar mais que os adversários. No confronto contra o XV existe ainda a questão do CAV ter que correr atrás do resultado desde os 12 minutos do primeiro tempo, quando já perdia por 2 a 0. “Isso nos levou a se dedicar mais no jogo, portando semente correndo mais”, acrescentou.

Mesmo levando a questão de precisar buscar o resultado em consideração, se o time não estivesse bem fisicamente, provavelmente não conseguiria pressionar o adversário como o fez em praticamente todo o segundo tempo. “Ficamos bastante satisfeitos pelo que eles produziram dentro do jogo em termos físicos, buscando o empate até o final, e técnicos também, criando inúmeras situações claras de gol”, analisou.