Os atletas aguardam a liberação do Governo do Estado de São para a realização dos treinos presenciais em Votuporanga

publicado em 07/08/2020

Atletas, comissão técnica e direção do Centro de Formação (Centro de Formação)

Os tempos são difíceis, mas os membros do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga não desanimam. Todos: direção, comissão técnica e atletas seguem trabalhando da melhor forma possível visando a retomada das atividades dentro das piscinas.Segundo o coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, o Governo do Estado de São Paulo autorizou nesta sexta-feira (7) o retorno dos treinamentos das modalidades individuais que não têm contato físico, porém a liberação é somente para os municípios que estão na fase amarela do Plano São Paulo, o que não é o caso de Votuporanga. “Nós estamos muito ansiosos e esperamos sinceramente que possamos evoluir para a fase amarela o quanto antes para que retomemos os treinamentos da natação, que é um esporte individual sem contato físico direto”, falou.Enquanto isso não acontece, os atletas do Centro participam de treinamentos online e também são orientados a cuidarem da parte física. Em alguns períodos que foram permitidos por decretos municipais, a equipe realizou treinos presenciais, sempre com bastante cuidado e seguindo a cartilha de recomendações da Federação Aquática Paulista, que preconiza algumas normas para os treinamentos de natação.Xaninho acredita que a cidade ainda deve permanecer na fase laranja por mais algum tempo, porém a equipe está atenta e preparada para a pronta retomada dos treinamentos presenciais assim que a fase mudar. “Já avisamos o secretário municipal de Esportes para que faça os devidos tratamentos, limpeza das piscinas e aquecimento para que a gente, assim que autorizados, possamos reiniciar os treinos”, explicou.O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.