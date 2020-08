Votuporanguense e São Caetano jogaram na tarde desta quarta-feira (26) pela penúltima rodada da A2

publicado em 26/08/2020

Votuporanguense e São Caetano pela A2 (A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brPela penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A2, Votuporanga e São Caetano jogaram na tarde desta quarta-feira (26) no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, Lins. O CAV errou muitos gols, perdeu de 3 a 0 para o Azulão e está praticamente rebaixado para a Série A3.A Alvinegra começou melhor na partida e logo aos quatro minutos levou perigo ao gol adversário. Após bola cruzada da direta, Tom teve boa oportunidade, mas cabeceou prensado.O CAV quase abre o placar aos 15. Ricardinho cobrou falta da entrada da área e a bola bateu no travessão, na volta ela sobrou para Caio César que chuto em cima da zaga. Aos 19, Joãozinho recebeu na área, pelo lado direito, na frente do goleiro, bateu forte, e Luiz Daniel defendeu.Luan Costa abriu o placar para o Azulão aos 37 minutos do primeiro tempo. Depois de cobrança de escanteio do lado esquerdo o jogador não precisou pular para cabecear no canto esquerdo de Edson Kölln: 1 a 0. A resposta do CAV foi logo na sequência. Cesinha cruzou, Tom cabeceou no alto, no canto esquerdo e Luiz Daniel fez excelente defesa.Após mais uma cobrança de escanteio o Azulão ampliou aos 47 minutos. A bola foi levantada da direita, a zaga alvinegra tirou e a ela sobrou para o zagueiro Domingos, que bateu de primeira: 2 a 0. O primeiro tempo terminou com o time do ABC vencendo.Já na segunda etapa, aos 7 minutos, o São Caetano fez o terceiro. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para o centroavante Joel, que chutou para marcar: 3 a 0.Aos 23 a bola foi cruzada da direta e João Marcos chutou de primeira para mais uma excelente defesa de Luiz Daniel.Novamente a Pantera criou várias oportunidades, mas perdeu os gols, falhou atrás e foi derrotada.