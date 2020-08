A reportagem do jornal A Cidade colheu informações com a assessoria de imprensa do Nhô Quim e foi informada que a comissão técnica quinzista sofreu alterações durante a parada da competição

publicado em 19/08/2020

Assim como no CAV, alguns atletas deixaram o XV de Piracicaba, que também trocou de treinador (Foto: XV de Piracicaba)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Os meses de pausa em razão da pandemia do coronavírus proporcionaram várias mudanças no Clube Atlético Votuporanguense, dentro e fora de campo, e com o adversário de hoje, o XV de Piracicaba, a situação não é diferente.

A reportagem do jornal A Cidade colheu informações com a assessoria de imprensa do Nhô Quim e foi informada que a comissão técnica quinzista sofreu alterações durante a parada da competição. O técnico Tarcísio Pugliese foi desligado da equipe e Evaristo Piza, comandante do time piracicabano entre 2017 e 2018, foi contratado para o cargo. O auxiliar-técnico Ivo Secchi e o preparador físico Rildo Dionízio já haviam deixado o XV.

Chegaram com Piza, exatamente para ocuparem essas funções, o auxiliar-técnico Marco Antônio e o preparador físico Claudinho Creato. O trio esteve junto no Botafogo-PB, último trabalho do treinador antes de voltar para o XV.

Outra função que teve substituição no Nhô Quim foi a de analista de desempenho: saiu Ivan Medici e entrou Jorge Lucas.