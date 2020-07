Jogador é o terceiro reforço da Alvinegra para os três jogos que restam no Campeonato Paulista da Série A2 2020

publicado em 28/07/2020

Daniel Castro

A diretoria do Clube Atlético Votuporanguense continua trabalhando em busca de reforços para a disputa dos três jogos que restam no Campeonato Paulista da Série A2. A mais recente contratação é o volante Jordã, 36 anos.

Jordã Lima Rodrigues nasceu em Salvador-BA, tem 1,73m de altura e 73 quilos. Ele já defendeu Linense, Grêmio Osasco, Comercial–SP, Brasiliense, Uberlândia, URT, Social (Minas Gerais), Democrata (Minas Gerais) e Ceilândia (Distrito Federal), além da própria Alvinegra, em 2014.

O presidente do CAV, Marcelo Stringari, disse que a intenção da diretoria é contratar quatro atletas (zagueiro, volante, meia e atacante) para reforçar o elenco. A Pantera já tinha acertado com o zagueiro Luiz Eduardo, 27 anos, e o volante Willyam Vieira, 22 anos. Revelado pelo Paysandu, Willyam Gustavo Pinto Vieira nasceu em Pedreiras-MA, tem 1,84m de altura, 75 quilos é destro e também atua na lateral direita.



Luiz Eduardo Félix da Costa nasceu em Guaíra-SP e tem 1,84m. Ele fez as categorias de base no São Paulo e jogou em Portugal. No ano passado, ele atuou na Portuguesa Santista e foi para o Luverdense, onde permaneceu até ser contratado pelo CAV.