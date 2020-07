Entre os jogadores que passarão pelo teste está o jovem Jean, 17 anos, da base do CAV e que passou pelo Flamengo

publicado em 29/07/2020

O jovem Jean está no elenco do Clube Atlético Votuporanguense que disputará os três jogos da A2. (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

Na tarde de hoje os jogadores do Clube Atlético Votuporanguense passarão por mais uma etapa do protocolo estabelecido pela Federação Paulista de Futebol: a testagem para Covid-19. A partir de amanhã o time estará liberado para realizar treinos.

Entre os jogadores que passarão pelo teste está o jovem atacante Jean, 17 anos, da base do CAV e que passou pelo Flamengo. Ao jornal A Cidade o atleta contou que os meses parados foram muitos difíceis, já que ele não estava fazendo o que ama. “Foi muito complicado ficar esse tempo todo parado, mas, graças a Deus, estamos voltando”, disse.

O jovem estava treinando em casa, fazendo principalmente exercícios físicos, portanto ele acredita que está bem fisicamente.

Questionado sobre as suas primeiras impressões do novo treinador da Pantera, Júlio Sérgio, o jogador respondeu que foram boas. Ele revelou que também fez buscas na internet para conhecer a carreira do ex-jogador. “Ele falou que se eu precisar de algo, eu posso conversar com ele. É um treinador excelente, que como atleta jogou em grandes times”, comentou.

Sobre os jogos que restam, as expectativas de Jean são de três vitórias. “O mais importante é ajudar o CAV a ganhar”, acrescentou.

Pressão

O atacante entende que existe uma pressão por conta da situação que a Alvinegra está, no entanto ele afirmou que está tranquilo, mesmo tendo apenas 17 anos. “É uma experiência nova, é uma oportunidade nova. Eu tenho muita fé em Deus que todo o nosso elenco vai dar o máximo para poder ganhar esses três jogos”, destacou.

Características

Jean é atacante que joga pelas beiradas, o hoje chamado também de extremo. “Eu tenho velocidade, vou para cima dos zagueiros, sou destro e jogo mais pela esquerda. A minha característica mais forte é a velocidade”, esclareceu.

