São Bento e Votuporanguense jogaram na manhã deste domingo (8) em Sorocaba pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2

publicado em 08/03/2020

São Bento e CAV jogaram na manhã deste domingo (8) (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brSegue complicadíssima a situação do Clube Atlético Votuporanguense, que perdeu mais uma no Campeonato Paulista da Série A2 e está praticamente rebaixado. Em partida disputada na manhã deste domingo (8), no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba, o CAV perdeu de 3 a 2 para o São Bento.A Pantera começou jogando melhor que o adversário e tentando propor o jogo, mas até os 15 minutos nenhuma das equipes ficou perto de abrir o placar. O CAV sentiu falta da criatividade do seu capitão Ricardinho, que, machucado, está fora.Os donos da casa abriram o placar aos 23 minutos. Em falta pelo lado esquerdo, Thiago rolou para Allan Vieira, que mandou uma bomba no canto direito alto do goleiro Edson Kölln para marcar – a bola ainda bateu na trave.Aos 29 a Alvinegra acertou o seu primeiro chute ao gol. Misael arriscou de longe, porém a bola foi no meio e Macanhan encaixou fácil. O São Bento quase faz o segundo aos 39. Ruan fez boa jogada pela esquerda, se livrou do adversário e cruzou para Thiago Primão, que dominou, chutou forte e Edson Kölln defendeu. Bambam recebeu lançamento aos 43, arrancou, no entanto, apertado pela marcação, chutou fraco e Kölln pegou. Aos 47, após cobrança de escanteio pela esquerda, Misael cabeceou sozinho para empatar o jogo, e o primeiro tempo terminou em 1 a 1.Nos minutos iniciais da segunda etapa os donos da casa tentaram pressionar, mas não levaram perigo ao gol do CAV. Aos 10, Ruan fez um golaço. O atacante recebeu dentro da área, pela direita, deu um chapéu em Lucão e sem deixar a bola cair, bateu forte, de esquerda, para marcar. Na sequência, o São Bento fez o terceiro. Thiago Primão cruzou da direita e Douglas Assis chutou forte.Depois do terceiro gol do São Bento, a Alvinegra tentou reagir, no entanto não levou perigo ao adversário. Já os donos da casa tiveram chances de marcar no contra-ataque, como aos 41, quando Erick arrancou pela esquerda, puxou para o meio chutou e Edson Kölln fez grande defesa. A equipe e Votuporanga até diminuiu aos 45. Misael fez jogada pela direita e cruzou para Pedro Bortoluzzo cabecear sozinho e fazer. O jogo terminou em 3 a 2.