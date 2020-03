Presidente do Corinthians, afirmou nesta segunda (16) em reunião do Campeonato Paulista, a suspeita de Luan

publicado em 16/03/2020

Luan em ação pelo Corinthians contra o Ituano em Itaquera (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Na reunião desta segunda-feira (16) que definiu a paralisação do Campeonato Paulista, o presidente do Corinthians Andres Sanchez disse aos demais integrantes do encontro que o meia Luan está com suspeita de coronavírus. Esse foi um dos argumentos do Corinthians para não mais entrar em campo durante esse período.O jogador esteve em campo no domingo, no empate em 1 a 1 contra o Ituano, na Arena Corinthians — o jogo foi realizado sem público. Luan foi o autor do gol corintiano e ficou em campo durante toda a partida.Com duas partidas a fazer pela fase de classificação (uma delas o clássico com o Palmeiras), o Corinthians de Andres, Tiago Nunes e Luan está em terceiro lugar de sua chave e ainda corre risco de rebaixamento no Estadual.Fonte: UOL Esportes