A Votuporanguense saiu vencendo, mas levou a virada do Osasco Audax na tarde desta quarta-feira (4) na Arena Plínio Marin

publicado em 04/03/2020

CAV e Audax jogaram na tarde desta quarta-feira (4) (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA tarde desta quarta-feira (4) até começou positiva para o Clube Atlético Votuporanga, que saiu na frente do Osasco Audax, mas levou a virada e perdeu de 2 a 1 na Arena Plínio Marin pela décima rodada do Campeonato Paulista da Série A2.Em saída de bola errada, no início do jogo, o CAV quase entrega o gol para o adversário; a bola sobrou para o lateral Jefferson que chutou forte e Edson Kölln espalmou. Aos 20 minutos, a Pantera fez boa jogada pela direita e a bola foi cruzada para o centroavante Pedro Bortoluzzo, que chutou forte, de primeira, mas a zaga cortou.Aos 25 os donos da casa quase abrem o placar. Everton cobrou escanteio pela esquerda e Pedro Bortoluzzo cabeceou no travessão. O Audax ficou perto de marcar aos 32 depois de escanteio pela direita e bola cabeceada para fora.A Alvinegra abriu o placar aos 39. Misael roubou a bola pela esquerda se livrou do adversário e cruzou na cabeça de Pedro Bortoluzzo, que subiu e cabeceou bonito, no canto esquerdo de Jeferson: 1 a 0 CAV.Já na segunda etapa o primeiro lance de perigo foi da Votuporanguense. João Marcos recebeu pela esquerda, cortou, porém chutou para fora. A resposta do Osasco veio em seguida, com Kallyl, que ficou na frente do arqueiro da Pantera, bateu forte, e Edson Kölln defendeu.Aos 8 minutos Henry, que entrou pelo segundo tempo no Audax, recebeu pela esquerda, puxou para o meio e chutou com perigo, no entanto para fora. Os visitantes empataram aos 21 minutos. Em jogada confusa na área a bola foi cruzada, a defesa do CAV bateu cabeça e Henry marcou.Em mais uma saída de bola errada da Alvinegra, o Audax virou. Henry recebeu passe da zaga e teve tranqüilidade para rolar para Jeferson marcar. O jogo terminou em 2 a 1 para a equipe de Osasco.