publicado em 18/03/2020

Marcelo Stringari, presidente da Votuporanguense, esteve na Cidade FM para falar sobre as medidas tomadas pelo CAV (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brEstão paralisadas as atividades no Clube Atlético Votuporanguense. O CAV fez o anúncio nesta terça-feira, já que o Campeonato Paulista da Série A2 foi interrompido. O presidente da Alvinegra, Marcelo Stringari, esteve na rádio Cidade FM para falar sobre a questão.Os treinos das equipes profissional e de base foram interrompidos. Os jogadores ficarão em suas casas e foram orientados a não viajar, não frequentar lugares com aglomeração de pessoas e a seguir todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Os funcionários do clube também seguirão essas medidas.Entre jogadores, comissão técnica e funcionários, cerca de 100 pessoas frequentam diariamente as dependências do CAV na Arena Plínio Marin. A Alvinegra tem contrato com os atletas até o dia 30 de abril. “Neste momento, é hora de pensarmos na saúde de todos. Lave bem as mãos com água e sabão, cubra nariz e boca na hora de espirrar, não compartilhe objetos pessoais e evite aglomeração de pessoas. Essas são algumas das medidas para evitar a propagação do vírus. Faça a sua parte!”, diz o comunicado.“Nós atravessamos um momento muito difícil, em que precisamos tomar providências e cuidados agora no começo para que a coisa não fique ruim como está em outros países”, destacou Stringari.O mandatário da Alvinegra participou de uma reunião na tarde de anteontem, na Federação Paulista de Futebol, em São Paulo. No começou do encontro, alguns presidentes até queriam que a competição continuasse, mas após receberem as informações sobre a gravidade da questão, todos concordaram com a paralisação da A2. “É algo muito grande, está parando tudo e tem que parar. A coisa é séria”, observou.Marcelo disse que nesse momento difícil o CAV não deve estar preocupado se vai cair ou não, e ressaltou que preferia ver time competindo do que uma situação como esta. “Temos que pensar hoje que se cada um fizer sua parte, se você seguir com as determinações, a doença não prolifera, e nós não podemos deixar ela proliferar porque senão daqui a 60 dias o país estará um caos”, apontou.Sobre a paralisação das atividades da Pantera, o dirigente explicou que não são férias, mas sim uma precaução. No entanto, Stringari acredita que a A2 não retornará. “É muito provável a anulação, mas não temos como afirmar, então temos que esperar a palavra final da Federação Paulista”, comentou. Se isso acontecer, ninguém sobe para a A1, e também não haverá queda para a A3.