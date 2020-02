Na manhã deste domingo (2), Votuporanguense e Portuguesa jogaram na Arena Plínio Marin

publicado em 02/02/2020

CAV e Portuguesa jogaram na manhã deste domingo (2) (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense até saiu na frente, mas permitiu o empate da Portuguesa na manhã deste domingo (2) na Arena Plínio Marin pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A2. O ficou em 1 a 1 e com isso o CAV conquistou seu primeiro ponto na competição.O jogo começou igual, com os dois times tentando pressionar, porém sem conseguir boas jogadas. Aos oito minutos, Everton ajeitou de cabeça para Alvinho, que caiu na área e a torcida pediu pênalti, mas o árbitro não marcou nada. Aos 11, Ricardinho ariscou de fora da área do lado esquerdo, e a bola saiu à direita de Dida.Carioca, da Lusa, recebeu lançamento pela esquerda, driblou o defensor, chegou na linha de fundo e cruzou para trás, porém ninguém chegou para completar. A Portuguesa chegou com perigo novamente aos 22. Carioca arrancou pela esquerda, chutou cruzado e Edson Kooln espalmou.O goleiro da Alvinegra salvou o time duas vezes seguidas aos 32. Após cruzamento da esquerda, Lúcio Flávio cabeceou e Edson espalmou; no rebote, Jorge Eduardo ajeitou e chutou forte, e o arqueiro defendeu novamente. Aos 35, Carioca recebeu no meio, ajeitou e chutou para mais uma defesa de Edson Kooln.Danilo Belão tentou fazer um golaço aos 42. Depois de dividida, a bola sobrou para o lateral-direito do CAV, que viu o goleiro Dida adiantado e tentou do meio do campo, no entanto a bola foi por cima do gol.Já na segunda etapa Misael arrancou de trás do meio do campo, pelo meio, levou para a esquerda, chutou e Dida defendeu; no rebote, Silas, que entrou no segundo tempo chutou na trave. Aos oito, Cesinha cruzou e a bola sobrou para Silas, que ajeitou para esquerda e chutou, a zaga desviou e a bola saiu assuntando Dida.O CAV abriu o placar aos 10 minutos. Ricardinho cabeceou na entrada da área, Misael protegeu e chutou forte, a bola desviou e atrapalhou Dida: 1 a o Alvinegra. A Lusa empatou aos 19, Léo Pereira, que entrou no segundo tempo, tabelou pelo meio e acertou um chute forte, de canhota, no ângulo esquerdo de Edson Kooln. Aos 23 a bola sobrou para Roger Gaúcho, que arriscou de esquerda, e Edson fez linda defesa no seu canto esquerdo alto.Kooln saltou o CAV aos 28. Lúcio Flávio recebeu cara a cara gol o goleiro, tocou rasteiro, e Edson defendeu com o pé esquerdo. Aos 39 foi a vez de Júnior Goiano Salvar a Pantera ao cortar o chute de Carioca. O jogo terminou em 1 a 1.