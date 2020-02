O anúncio ocorreu no início da noite desta segunda-feira (3) nas redes sociais da Alvinegra

publicado em 03/02/2020

Júnior Rocha (Reprodução)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brJúnior Rocha, ex-Luverdense, do Mato Grosso, é o novo treinador do Clube Atlético Votuporanguense para a sequência do Campeonato Paulista da Série A2. O anúncio ocorreu no início da noite desta segunda-feira (3) nas redes sociais da Alvinegra.Após o empate contra a Portuguesa na manhã deste domingo (2) na Arena Plínio Marin, a direção do Clube Atlético Votuporanga decidiu que o técnico Marcelo Henrique não permanece no comando da Alvinegra.Após reunião logo depois do jogo contra a Lusa, a direção decidiu pela demissão do técnico. Sob o comando de Marcelo, a Pantera perdeu três jogos e empatou um no Campeonato Paulista da Série A2.