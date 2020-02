Rio Claro e Votuporanguense jogaram na tarde desta quinta-feira (20) no Augusto Schmidt Filho, em Rio Claro

Rio Claro e CAV jogam pela Série A2 (Rafael Bento/CAV)

Em mais uma bela atuação do goleiro Edson Kolln, o Clube Atlético Votuporanguense empatou por 0 a 0 com o Rio Claro na tarde desta quinta-feira (20) no Augusto Schmidt Filho, casa do adversário.A Pantera começou o jogo melhor, tentando pressionar o adversário e com mais posse de bola. O primeiro perigo foi dos donos da casa. Aos 22 minutos, após cobrança de falta, Gabriel cabeceou e a bola passou perto do gol da Alvinegra.Assim como no jogo contra o São Bernardo, o atacante João Marcos, foi o destaque do CAV até os 25 minutos da primeira etapa. Aos 27, Ricardinho recebeu na direita, levantou na área e Misael completou, mas para fora. Grande chance perdida pelo CAV.Edson Kolln salvou a Votuporanguense aos 34. Matheus recebeu lançamento, chutou forte, e o arqueiro do CAV espalmou para escanteio. Rodrigo Paraná quase marcou aos 38. O centroavante recebeu na área, girou, porém chutou para fora.O centroavante Rodrigo Paraná perdeu um gol feito aos 46. A bola foi cruzada da direita e o atacante, livre, cabeceou para fora. O primeiro tempo terminou em 0 a 0.Já na segunda etapa o Galo Azul chegou assuntando com menos de um minuto. Douglas, ex-Votuporanguense, recebeu na direta, chutou forte e Edson Kolln espalmou para escanteio. Buiate fez corte providencial aos 22 depois de cruzamento rasteiro do lado esquerdo.Edson Kolln salvou o CAV aos 26. A bola foi cruzada da direta, Rodrigo Paraná pegou bonito, de voleio, e o goleiro da Pantera defendeu. Na sequência, o arqueiro alvinegro salvou novamente o time depois de cabeçada praticamente à queima-roupa. Aos 40 minutos, Reinaldo Dutra cobrou falta da entrada da área a bola sobrou para João Marcos que chutou e Dheimison defendeu. O jogo terminou em 0 a 0.