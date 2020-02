Três jogadores da Votuporanguense estão com a viagem marcada para o Rio de Janeiro

publicado em 04/02/2020

Cauã e Maicon se destacaram na Copinha deste ano (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brAlguns dos destaques do time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020, os atacantes Cauã, Maicon e o zagueiro Diogo foram negociados com o Fluminense. A informação é do presidente do CAV, Marcelo Stringari.O atacante Cauã chegou a defender a Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A2 deste ano, entrando no decorrer de duas partidas. Maicon, que é atacante de origem, se destacou na Copinha jogando na lateral-direita. Os dois e o zagueiro Diogo se apresentam no próximo dia 10 (segunda-feira) no Fluminense.Outro destaque da Alvinegra na competição, o centroavante André foi negociado com o Ceará e já foi apresentado no clube. Já o volante Jair está em negociação com o Goiás. Caso ele não acerte com o time goiano, ele será integrado aos profissionais da Votuporanguense.