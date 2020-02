Red Bull Brasil e Votuporanguense jogaram na tarde deste sábado pela 9ª rodada da Série A2

publicado em 29/02/2020

Red Bull e Votuporanguense jogaram na tarde deste sábado (29) (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brApós quase um ano sem vencer uma partida dentro de campo, o Clube Atlético Votuporanguense derrotou o Red Bull Brasil na tarde deste sábado (29), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O placar terminou em 1 a 0 para o CAV.Antes deste jogo, a última vitória do CAV tinha sido no dia 9 de março de 2019 contra o Taubaté, por 1 a 0, na Arena Plínio Marin, na Série A2, portanto há quase um ano. A equipe de Votuporanga estava há 22 jogos sem vencer dentro de campo – sem contar um WO contra o Batatais na Copa Paulista.Desde o início do confronto, a Pantera tentou controlar as ações, e o gol da Votuporanguense saiu cedo. Aos sete minutos, João Marcos recebeu lançamento na ponta direita, atrasou para Danilo Belão, que cruzou à meia altura para Pedro Bortoluzzo, que ajeitou e chutou no canto superior alto do goleiro do Toro Loko. Bonito gol do centroavante alvinegro.Bortoluzzo perdeu uma grande chance aos 25. A bola foi cruzada da direta, rasteira, ele chutou de primeira, buscando o ângulo, mas a bola subiu. Aos 33, mais uma ótima chance perdida pela Alvinegra. Depois de cruzamento da esquerda, João Marcos ajeitou para Everton que chutou fraquinho, na mão do goleiro Victor. Aos 36, Patrick, de fora da área, ariscou, e a bola saiu à esquerda de Edson Kölln. Misael recebeu na área, aos 39, pedalou para cima da zaga, porém chutou para fora.Aos 41 foi a vez de David perder uma boa chance depois de cruzamento da esquerda. O jogador do Red Bull tentou de primeira, no entanto bateu para fora.Um primeiro tempo bem disputado terminou em 1 a 0 para a Votuporanguense, que teve mais oportunidades que o adversário.Já na segunda etapa, aos três minutos, pela ponta esquerda, Pablo recebeu, driblou dois e mandou uma bomba, mas para fora. Aos cinco, uma jogada confusa dentro da área, e o árbitro chegou a marcar pênalti para o Toro Loko. Depois de conversar com o auxiliar, o juiz cancelou a penalidade e marcou falta do ataque do Red Bull no zagueiro Lucão. Aos 24 minutos o técnico do CAV, Júnior Rocha, promoveu a estreia do meia-atacante Diogo Sodré.