Marcelo Henrique foi entrevistado logo após o jogo pela reportagem da Cidade FM

publicado em 29/01/2020

Marcelo Henrique, técnico do CAV (Rafael Bento/CAV)

Em conversa com a reportagem da rádio Cidade FM logo após o jogo da tarde desta quarta-feira (29) contra o Atibaia, o técnico da Alvinegra, Marcelo Henrique, pediu desculpas. “Pedir desculpas para o torcedor, para a direção, porque aqui há profissionais que tem trabalhado, mas infelizmente as coisas não tem ocorrido bem”, falou.O comandante Alvinegro contou que resolveu repetir a escalação, já que o CAV fez um bom jogo contra o Taubaté, então a intenção era evoluir contra o Atibaia, o que não aconteceu. “Infelizmente, não conseguimos, sofremos um gol de um belo chute que o menino acertou e depois voltamos a falhar lá atrás e sofremos mais um gol”, disse.O treinador observou que a situação deixa todos muito chateados, porém é necessário ter brios e trabalhar para reverter esse momento difícil.Desde que foi campeã da Copa Paulista em 2018 com o técnico Rafael Guanaes, a Votuporanguense teve um grande declínio. São 28 jogos, com quatro vitórias (sendo uma por WO), 11 empates e 13 derrotas. Foram 69 pontos disputados e 23 ganhos, portanto um aproveitamento de 33%. A última vitória da Pantera em campo (sem contar o WO) foi no dia 9 de março de 2019. De lá para cá, são 17 jogos sem vitória.