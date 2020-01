A Alvinegra volta a jogar nesta quarta-feira no Estádio Municipal Décio Vitta, em Americana, contra o Atibaia, na terceira rodada

publicado em 28/01/2020

Clube Atlético Votuporanguense se prepara para jogar nesta quarta-feira contra o Atibaia pela terceira rodada da Série A2 do Paulista (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brCom dois jogos na semana, não há tempo para lamentar, então o foco do Clube Atlético Votuporanguense é na recuperação no Campeonato Paulista da Série A2. A Alvinegra volta a jogar nesta quarta-feira, às 15h, no Estádio Municipal Décio Vitta, em Americana, contra o Atibaia.Após duas derrotas em dois jogos, a Pantera tenta não remoer o que passou, mas sim aprender com os erros. Na estreia na A2 2020, o CAV perdeu, na Arena Plínio Marin, para o Juventus por 4 a 0. Já na tarde do último sábado, a equipe do técnico Marcelo Henrique até jogou melhor, saiu na frente, mas levou a virada contra o Taubaté. O confronto foi realizado no Estádio Joaquim de Morais Filho, o Joaquinzão.Na avaliação do comandante alvinegro, a Votuporanguense fez um grande jogo, se postou bem em campo, saiu na frente, no entanto, “quando o jogo tinha praticamente acabado”, levou o gol. “Não podemos sofrer um gol assim, mas aconteceu”, disse.O zagueiro Júnior Goiano, que estava no lance do segundo gol do Burro da Central, sentiu exatamente na jogada, segundo o treinador.Na visão do goleiro Edson Kooln o CAV precisava ficar mais com a bola no pé, principalmente nos momentos finais da segunda etapa. “Infelizmente, uma derrota péssima para nós”, constatou.A Alvinegra está em Santana do Parnaíba, onde treina na manhã de hoje e logo após o almoço viaja para Campinas, onde o time ficará hospedado e passará a noite. A viagem para Americana ocorre no dia do jogo. O CAV está no Centro de Formação de Atletas Professor Telê Santana, uma iniciativa do ex-jogador de futebol Edmílson em sociedade com um grupo japonês, onde ocorre o projeto Futebol Clube Sky Brasil, inciativa que busca a formação de jovens atletas no município de Santana de Parnaíba.