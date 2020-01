O empresário do atleta, o votuporanguense Marcos Ribeiro, e o presidente do Tanabi, Pedro Roberto Falchi, acompanharam a apresentação nesta sexta-feira (31)

publicado em 31/01/2020

O meia Carlos Bagé foi apresentado ontem no Portimonense (Arquivo Pessoal)

Da RedaçãoDestaque do Tanabi na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o meia Carlos Bagé, foi apresentado nesta sexta-feira (31) no Portimonense, clube da elite de Portugal. Na apresentação o atleta estava ao lado do seu empresário, o votuporanguense Marcos Ribeiro.Quem também esteve presente foi o presidente do Tanabi, Pedro Roberto Falchi, já que está foi a primeira transação internacional da história do clube, fundado em dezembro de 1942. Importantes clubes brasileiros, como Grêmio e Internacional, finalistas da Copinha 2020, também fizeram proposta para contar com o atleta.Bagé, que foi o grande destaque da campanha do Tanabi na Copinha, assinou contrato de empréstimo com opção de compra com o Portimonense. A negociação foi conduzida Marcos Ribeiro, proprietário da MGS Sports, reconhecido agente no mundo do futebol e responsável pela gestão de carreira de importantes atletas no cenário nacional e internacional, como o zagueiro Lucas Veríssimo, do Santos.Desativado por falta de investimentos e problemas financeiros desde 2016, último ano em que competiu profissionalmente, o Tanabi foi reconstruído por um novo grupo de investidores e voltou à atividade profissional nesta edição da Copa São Paulo, sendo inclusive sede da competição e dona de uma das melhores organizações do torneio.