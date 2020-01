Cavinho e Fortaleza jogaram na tarde desta segunda-feira (6) no Estádio Municipal Prefeito Alberto Victolo, em Tanabi.

publicado em 06/01/2020

O Cavinho venceu o Fortaleza nesta segunda-feira (6) (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense ganhou mais uma na Copa São Paulo de Futebol Júnior e garantiu a classificação para a segunda fase da competição. O Cavinho venceu por 2 a 0 a partida disputada na tarde desta segunda-feira (6) no Estádio Municipal Prefeito Alberto Victolo, em Tanabi.Os dez primeiros minutos de jogo foram bastante brigados, com o Fortaleza tentando pressionar e a Pantera buscando o contra-ataque. Aos nove minutos, Kluivert recebeu lançamento e tentou tocar por cobertura, mas pegou mal e a bola foi para fora. Aos 11, Thales recebeu dentro da área, pelo lado direito, bateu cruzado e o goleiro Hugo defendeu em dois tempos.Aos 14, o CAV abriu o placar. O lateral-direito Maicon recebeu, carregou e cruzou na área, na cabeça do centroavante André que cabeceou bonito, no canto direito do goleiro Hugo: 1 a 0 CAV.Zé Eduardo salvou o CAV aos 31. A bola foi cruzada da direta, Tião cabeceou e o goleiro da Pantera espalmou. Grande defesa do arqueiro alvinegro. Aos 40, Thales recebeu o cruzamento rasteiro, dentro da área, chutou de primeira, mas a bola foi por cima do gol.O segundo tempo começou com o Leão tentando pressionar e o CAV buscando contra-atacar. Aos 10, Samuel recebeu na entrada da área, cortou para o meio e chutou de canhota, mas o goleiro Zé Eduardo espalmou.Aos 29, depois de contra-ataque, o jogador da Pantera foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O volante Jair bateu rasteiro, no canto direito de Hugo e fez o segundo da Alvinegra.