Votuporanguense e Juventus jogaram na tarde desta quarta-feira (22) na Arena Plínio Marin na estreia do Campeonato Paulista da Série A2

publicado em 22/01/2020

CAV e Juventus jogaram na tarde desta quarta-feira (22) (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brUm bom público esteve presente na tarde desta quarta-feira (22) na Arena Plínio Marin para a estreia do Clube Atlético Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A2, mas o CAV jogou mal e perdeu por 3 a 0 para o Juventus.O jogo começou truncado, com os times se estudando, mas aos três minutos o volante Jean Henrique errou passe na saída de bola, o ataque do Juventus fez tabela pela esquerda e a bola foi cruzada rasteira para Léo Castro, que bateu mal, e a bola foi para Danilo completar para o gol: 1 a 0.Após o gol do Moleque Travesso, a Pantera tentou criar, mas não levou perigo ao gol do adversário.Aos 21, depois de mais uma bola perdida no meio de campo, Marcelinho avançou pela esquerda cortou para o meio, porém chutou no meio do gol e Edson Kooln encaixou.Kaique recebeu lançamento pela direita aos 24 minutos, avançou e cruzou rasteira para Everton, que dentro da área ajeitou e chutou por cima do gol.Aos 30, o CAV fez boa jogada pelo meio. Alvinho recebeu, tocou para Everton, que dominou e tocou para Kaique. O atacante ajeitou, chutou, e chutou mascado para a defesa de André.A equipe da capital ampliou aos 42. Marcelinho arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro para Léo Castro tocar na saída de Edson Kooln: 2 a 0.Já na segunda etapa a Pantera começou com João Marcos no lugar de Kaique. Porém a primeira chance clara de gol foi do Moleque Travesso. Aos sete, Léo Castro recebeu cara a cara com Edson Kooln, tocou na saída do goleiro, que defendeu.Aos 14, Danilo fez o terceiro dos visitantes. Depois de jogada pela direta, a bola foi cruzada e sobrou para Danilo Cabecear de dentro da pequena área para marcar. Léo Castro fez mais um aos 47 minutos. Ele recebeu na cara do gol e tocou na saída de Edson Kooln: 4 a 0.