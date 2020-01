Atibaia e Votuporanguense jogaram na tarde desta quarta-feira (29) em Americana

publicado em 29/01/2020

O CAV perdeu mais uma na Série A2 (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brCom somente 41 “testemunhas” no Estádio Municipal Décio Vitta, em Americana, Atibaia e Votuporanguense jogaram na tarde desta quarta-feira (29) pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Apático, o CAV perdeu por 2 a 0 – a terceira derrota em três jogos na competição.O jogo começou com o CAV tentando pressionar, e aos cinco minutos o zagueiro Júnior Goiano subiu mais alto que a defesa após escanteio, mas cabeceou para por cima do gol. O xerife da Pantera apareceu novamente aos 16, desta vez na defesa, onde fez corte providencial para afastar o perigo.Depois dos minutos iniciais, o Falcão começou a dominar as ações e tentou pressionar a Pantera, porém não levou perigo ao gol de Edson Kooln. No entanto, aos 23, Judson ajeitou e mandou uma bomba, de perna direita, no canto direito alto do goleiro da Alvinegra: 1 a 0 para o Atibaia.Aos 32 o goleiro Edson Kooln lançou para Pedro Bertoluzo, que dominou entre os marcadores, porém chutou em cima de Gustavo, arqueiro do Falcão.Judson recebeu aos 42 minutos e novamente arriscou de fora da área, mas a bola saiu pouco. Na sequência, Willian perdeu um gol feito após rebote do goleiro Edson Kooln. Ele bateu, com o gol aberto, e a bola subiu.Pedro Bertoluzo cabeceou aos 46, porém a bola, que já estava passando pelo atacante, saiu fraca e o goleiro Gustavo defendeu. O primeiro tempo terminou em 0 a 0.Já no segundo tempo, Ronaldo fez o segundo do Atibaia. O atacante recebeu passe de Danilo, entre os defensores, e ficou na cara do arqueiro da Pantera, então chutou para marcar aos 10 minutos. Aos 25, Ronaldo subiu mais que a zaga, porém cabeceou com perigo, mas para fora.Aos 40, Willian quase marcar o terceiro, em chute de efeito que passou raspando o travessão. O jogo, então, terminou em 2 a 0 para o Falcão.