A próxima fase do Campeonato são as quartas de final; os confrontos serão decididos por meio de sorteio

publicado em 08/08/2019

O campeonato conta com 17 equipes e 500 jogadores (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O último jogo da primeira fase do Campeonato Amador Municipal de Futebol “Antônio de Brito Figueiredo” foi promovido no último domingo (04/08), no Complexo Esportivo “Faies Habimorad”, mais conhecido como Campo da Ferroviária. Na ocasião, o Unidos da Sul goleou por 4 a 1 o V.E.C. Com esse resultado, a última vaga do Grupo A foi decidida e a equipe classificada foi o Penariol, que dependia de uma vitória do Unidos da Sul para continuar na competição.A próxima fase do Campeonato são as quartas de final. Os confrontos serão decididos por meio de sorteio. Integram as equipes classificadas para as quartas de final: São Cosme/The Green, Smokin, Caporalini Modas, W.T Multimarcas/Betcerto, Alvorada F.C., Bar do Pinguim/Grillo, Unidos da Sul e Penariol.O campeonato conta com 17 equipes e 500 jogadores, e é promovido pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, com organização da Competência no Apito.