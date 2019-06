Foi realizada nas quadras do Votuporanga Clube a 2ª Copa Protege de Tênis

publicado em 06/06/2019

Haline Morato (da Protege) e a campeã Aline Soares (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Foi realizada nas quadras do Votuporanga Clube a 2ª Copa Protege de Tênis. O campeonato, para a categoria feminina principiante, ocorreu no último sábado.

Dez tenistas participaram da Copa, que teve como grande campeã Aline Soares. Ana Lígia ficou em segundo, Manoela Motta, em terceiro e Raquel Polizeli na quarta colocação.

Segundo o professor Cal, organizador do torneio, as expectativas do campeonato foram alcançadas. “As meninas apresentaram um ótimo nível, foram jogos muito bem disputados. Parabéns a todas e muito obrigado a Haline Morato, da Protege, que está sempre colaborando com tênis do VotuClube”, disse Cal.