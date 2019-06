Na tarde do último sábado, na Arena Plínio Marin, o Cavinho empatou por 1 a 1 com o Batatais

publicado em 10/06/2019

Agnaldo, atacante do Clube Atlético Votuporanguense; Cavinho volta a jogar no sábado (15) (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





O resultado não foi o esperado, mas o time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense manteve a invencibilidade no returno da primeira fase do Campeonato Paulista da categoria. Na tarde do último sábado, na Arena Plínio Marin, o Cavinho empatou por 1 a 1 com o Batatais.

A Alvinegra abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo com o artilheiro Agnaldo. Os visitantes empataram na segunda etapa, aos 32 minutos, com Adriano. Com 11 pontos, o CAV ocupa a sexta colocação do Grupo 1. O Batatais está com 17 e está na quarta posição.

O Cavinho volta a jogar no sábado (15), às 15h, contra o Mirassol, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.