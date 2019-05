Contratado do CAV para a Copa Paulista, Bernardo Vilar contou que é um zagueiro de força e bom na bola aérea

publicado em 15/05/2019

Bernardo Vilar começou a treinar na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Aos poucos as caras novas do Clube Atlético Votuporanguense são conhecidas pela torcida. Entre as novidades para a disputa da Copa Paulista 2019 está o zagueiro Bernardo Vilar, de 21 anos, que treina desde anteontem com o restante do elenco.

Ao jornal A Cidade, Bernardo contou que começou sua carreira em Minas Gerais, onde fez a base no América-MG e teve passagens por Cruzeiro e Atlético-MG. O seu primeiro ano de profissional foi longe do Brasil, mas especificamente na Croácia, onde defendeu o NK Osijek. “É um time de expressão lá, onde pude adquirir experiência”, lembrou.

O defensor explicou que a oportunidade de jogar em Votuporanga surgiu por meio do gerente de futebol do CAV, Rafael Gatti, que conheceu o trabalho do zagueiro.

Com 1,92m de altura, Bernardo contou que é um zagueiro de força e bom na bola aérea, que, conforme ele, é a sua principal característica. “Tenho uma boa marcação e força física”, apontou.

O atleta revelou que gostou do pouco que viu de Votuporanga até agora. Ele destacou a excelente recepção que teve de todos da Alvinegra e a estrutura da Votuporanguense.

Sobre defender as cores da Alvinegra, o beque disse que as expectativas são as melhores possíveis. “Estou confiante e espero fazer uma grande campanha aqui no CAV”, falou.